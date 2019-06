Oito marchas antoninas dão cor a Famalicão esta quarta-feira

Cerca de 900 pessoas participam, esta noite, nas Marchas Antoninas de Famalicão, num cortejo que sai à rua às 21h00.As oito marchas partem da avenida de França, em direção aos Paços do Concelho, enchendo de cor as ruas do centro da cidade, em interação com a multidão - são esperados milhares de foliões. A classificação será conhecida no final da noite de festa.‘Júlio Brandão e Vila Nova’ foi o tema escolhido para as marchas. Os Paços do Concelho serão o cenário escolhido, com um palco rodeado de bancadas para 2 mil pessoas.Cada marcha terá entre quatro e oito minutos para mostrar ao público e ao júri a originalidade e a criatividade da coreografia, dos arcos, da música e letra, do guarda-roupa e da popularidade.O júri é constituído por um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurinista.Além dos lugares do pódio, serão atribuídos vários prémios, amanhã à noite, feriado municipal, na sessão de encerramento das Festas Antoninas, no Parque da Devesa.Este ano participam nas marchas a Associação Recreativa S. Pedro de Riba d’Ave, os Unidos de Avidos, a Associação Cultural e Desportiva de S. Martinho de Brufe, a Ribeirão Musical, a união de freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz, a Flor do Monte, a Associação Recreativa e Cultural de Antas e os Amigos de Vilarinho.