Padre em Alfândega da Fé benze tratores para prevenir acidentes

Cerca de quatro dezenas de tratores agrícolas e veículos de trabalho juntaram-se ontem, em Alfândega da Fé , para uma bênção coletiva. A iniciativa foi organizada pela paróquia local e pela Comissão de Festas em Honra do Mártir São Sebastião.Além do cariz religioso associado, o pároco espera contribuir para a redução da sinistralidade: "Também é uma maneira de sensibilizar. Não podemos assobiar para o lado. É preciso que cada um de nós se sinta corresponsável", explicou o padre Manuel Ribeiro, que presidiu à bênção. Na cerimónia foram dados conselhos e distribuídos folhetos informativos, em colaboração com as autoridades.Carolino Cancela trabalhou 13 anos na Cooperativa Agrícola e, por isso, lidou de perto com máquinas agrícolas. Trouxe o seu trator, com o chamado arco de Santo António montado, cujo uso é tantas vezes negligenciado pelos agricultores: "Sempre fui cauteloso. É essencial usar o arco, ajuda muito", disse aoAgora, está a frequentar a formação para condução de tratores: "Tenho trator há muitos anos, mas todos os dias estamos a aprender. É preciso ter cuidado, e quando estamos lá em cima sabermos o que andamos a fazer." Também Armando Castro está a fazer a formação para tirar a carta de trator, que passa a ser obrigatória: "Aconselho os agricultores a que façam o mesmo. Alguns vícios que tínhamos são corrigidos. É uma grande ajuda."Só este ano, no distrito de Bragança, já seis pessoas morreram em acidentes com tratores, duas delas no concelho alfandeguense. A nível nacional, na área de intervenção da GNR, já há 30 mortes registadas.