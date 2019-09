Paredes quer ser capital das abóboras gigantes

Todos os bocadinhos que posso estou aqui junto das abóboras. Há dias que venho cá mais de meia dúzia de vezes por dia. É como cuidar de uma criança." José Pereira é um dos agricultores que disseram sim ao desafio da Câmara Municipal de Paredes e decidiu, juntamente com o irmão, participar no concurso ‘O Maior da Minha Aldeia’, o primeiro a nível internacional realizado em Portugal, integrado no projeto CÁ PAREDES, programa de desenvolvimento estratégico da zona Sul do concelho. O objetivo é promover a economia, a valorização ambiental e transformar Paredes na Capital das Abóboras Gigantes."Quando soubemos do concurso, decidimos participar por curiosidade, mas agora estamos muito envolvidos e queremos ganhar", disse Fernando Pereira, o outro responsável pelas abóboras - uma tem já 350 quilos e a outra 315."Se tudo correr bem no dia do concurso, a maior pode chegar aos 400 quilos", disse orgulhoso José Pereira, que referiu ainda que é preciso um grande cuidado para as manter saudáveis. "Elas foram plantadas em abril e desde então temos de estar sempre atentos, tirar todas as ervas, cortar as outras que vão nascendo, caso contrário as grandes não crescem. Trabalhamos com gosto", disse José Pereira.O concurso decorre dias 21 e 22 de setembro, em Aguiar de Sousa, e conta já com 22 inscrições de produtores portugueses e espanhóis, mas o número de concorrentes pode aumentar.Caso cheguem ao dia do concurso intactas e sejam as vencedoras, as abóboras vão ser oferecidas pelos dois produtores à câmara municipal em jeito de agradecimento.