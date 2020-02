Parlamento trava metro do Rato ao Cais do Sodré

O Governo admite recorrer ao Tribunal Constitucional mas dificilmente a ligação do metropolitano entre o Rato e o Cais do Sodré estará concluída em 2023. A aprovação da suspensão da linha circular, decidida pelo Parlamento, inviabiliza qualquer obra no metro durante três anos, alertou esta quarta-feira o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes.A proposta de suspender o novo projeto do Metro de Lisboa e estudar o prolongamento prioritário ao concelho de Loures foi apresentada pelo PAN, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado, e votada favoravelmente pelo PCP, PSD, BE e Chega. A linha circular, que tem um custo total estimado de 210 milhões de euros, prevê o prolongamento da linha de metro em 1900 metros e a construção de duas novas estações - Estrela e Santos - para ligar o Rato ao Cais do Sodré.A líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, alertou para os custos da suspensão, que pode atingir os 100 milhões de euros. A suspensão implica a perda dos 83 milhões de euros que o Executivo tinha conseguido alocar para a obra, para além de ter de pagar indemnizações aos proprietários expropriados, entre outros custos de um adiamento imprevisto.Apesar da suspensão ser de um ano, na prática, "significa adiar pelo menos mais três", sublinhou o ministro do Ambiente.Descontente ficou também o presidente da Câmara de Lisboa. Fernando Medina diz que a decisão é "gravíssima para os interesse de todos aqueles que têm de utilizar os transportes públicos em Lisboa". Reação oposta teve o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, com a perspetiva da expansão para o concelho.