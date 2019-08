Parque aquático Splash Seixal vai continuar no próximo ano

O parque aquático Splash Seixal vai continuar a funcionar no próximo ano, garantiu aoo presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos. A autarquia faz uma avaliação positiva da iniciativa que vai já no seu terceiro ano."A avaliação que fazemos é positiva e vamos continuar esta parceria no próximo ano. Os últimos dados indicam que mais de 29 mil pessoas passaram pelo Splash Seixal em dois meses e tenho a certeza de que estas pessoas ficaram mais despertas para este concelho da margem sul", afirmou aoo autarca do Seixal.O parque aquático situado junto à Estação Fluvial da Transtejo, no Seixal, começou a funcionar em 2017, numa parceria com a Cofina, proprietária doFunciona todos os dias das 08h00 às 20h00 e inclui uma zona com slides, diversas piscinas, área para crianças e outra para restauração. As crianças até aos 2 anos não pagam e os preços dos bilhetes variam entre os 6 euros para crianças e 9 para adultos, embora ao fim de semana sejam mais caros. Há também packs para famílias e bilhetes mais baratos para quem entra a partir das 16h30.Este ano, desde que o parque aquático Splash Seixal abriu portas, no dia 28 de junho, já passaram pelo espaço 29 328 pessoas. A autarquia seixalense acredita que este espaço de diversões tem ajudado a promover o concelho."O Splash é um cartão de visita e uma porta de entrada no concelho. Os dados que temos dizem que quase metade dos visitantes vêm da margem norte, de Lisboa, e certamente virão cá mais vezes", afirmou Joaquim Santos.