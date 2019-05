Parque da Cidade acolhe Feiras Francas de Fafe

Mais espaços verdes e zonas de lazer são as novidades deste ano das Feiras Francas que vão decorrer no Parque da Cidade de Fafe. O evento, que atrai milhares de pessoas, acontece entre os próximos dias 15 (quarta-feira) e 19 (domingo). A entrada é livre.A organização destaca a presença "dos melhores divertimentos para a família, muita animação musical, um espaço dedicado aos produtos agrícolas de Fafe, e uma Praça dos Petiscos, com grande variedade de comes e bebes".As Jornadas Técnicas de Apoio ao Desenvolvimento Agrícola e Florestal dão o mote para o arranque das Feiras, na próxima quarta-feira, no Arquivo Municipal. Vão explorar as dinâmicas do mundo rural do concelho.No mesmo dia, é inaugurada a Feira Rural. "Traduz-se numa mostra e venda de produtos, com dezenas de expositores de setores distintos, que vão desde o artesanato até à gastronomia regional, passando pelos produtos biológicos, habitualmente presentes no Mercado Bio de Fafe", afirma a organização do evento.No recinto, decorre um programa de animação musical - com destaque para o concerto de Zé Amaro, às 22h00, seguido do habitual fogo de artifício - e exibições de hipismo.Está ainda pensado um espaço para o público mais jovem: o ‘Bou À Xega’ conta com atuações de vários DJ nacionais e internacionais, conhecidos do grande público, em todas as noites do certame.Nos dias 16 e 19 de maio, destaque para o XX Festival de Ranchos Folclóricos de Fafe. No dia do feriado municipal - 16 de maio -, realiza-se a tradicional chega de bois.