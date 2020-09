Parque da Juventude em Portimão vai ser requalificado

O Parque da Juventude, que é o maior espaço verde de Portimão, com mais de 15 300 m2, vai ser requalificado. A câmara já aprovou o lançamento do concurso público da obra, orçada em 1,3 milhões de euros.

Está prevista a criação de novas estruturas e a melhoria das existentes, sendo feita a ligação entre as entradas Sul e Norte do parque. "Nalguns locais serão construídos passadiços sobrelevados, que poderão mesmo atingir o nível da copa das árvores", revela a autarquia.

O projeto contempla também uma zona de merendas e a edificação de uma torre de vigia na área mais alta e central. Quanto ao atual lago, a autarquia revela que este será renaturalizado, com a introdução de plantas depuradoras de água e um ‘deck’. A requalificação abrange ainda o parque de estacionamento, que será ampliado.

No âmbito da empreitada será também criado um parque radical com cerca de 1870 m2, no espaço onde existia uma pista para carros telecomandados, bem como um polidesportivo descoberto para utilização como campo de jogos informal.

Faz igualmente parte do plano a construção de um novo quiosque, com duas áreas de esplanada, uma coberta e outra envidraçada. Essa estrutura vem substituir o atual edifício, incluindo instalações sanitárias, aptas para receber pessoas com mobilidade condicionada.

A empreitada prevê ainda a instalação de antenas wi-fi em diversos pontos do parque, a reabilitação da rede de iluminação e a criação de dois parques infantis. O Parque da Juventude foi inaugurado em 1996 e a mais recente intervenção ocorreu há cerca de um ano, com a abertura da pista de BMX Race.