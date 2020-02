Parque de estacionamento mais caro para utentes do hospital de Braga

A tarifa do parque de estacionamento do hospital de Braga aumentou 15 cêntimos por hora. Fixa-se agora em 1,15 euros para a primeira hora e foi implementado o fracionamento por 15 minutos. A nova taxa já está em vigor, mas só segunda-feira foi validada pela Câmara de Braga, na reunião da autarquia. Os utentes mostram-se descontentes com os novos preços, até pela ausência de alternativas."Devido a tratamentos, venho com regularidade ao hospital. O valor já era elevado e agora ainda aumentou. O que é ridículo, já que não há outro sítio onde se possa estacionar. Temos mesmo de usar este parque e, por isso, abusam por não haver concorrência", reclama Maria de Fátima Abreu, utente do hospital de Braga."Ao município não compete fazer juízos de valor", sublinhou Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, acerca da tarifa em vigor, já que à autarquia resta garantir o cumprimento de formalismos legais do regulamento do parque de estacionamento com 2200 lugares.A alteração ao tarifário de estacionamento no hospital foi aprovada com os votos da maioria PSD/CDS, a abstenção do PS e o voto contra da CDU.Para já, a isenção do pagamento dos primeiros 20 minutos de estacionamento mantém-se, mas o regulamento é omisso quanto à manutenção dessa medida. Ricardo Rio garantiu que vai tentar, junto da empresa privada que gere o parque, manter a isenção.No passado mês de janeiro, o Bloco de Esquerda reclamou, junto da Assembleia da República, a gratuitidade do parque para os utentes e profissionais de saúde. Mas a concessão privada dura até 2039.