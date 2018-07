Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque ecológico de Braga obriga a mudanças no plano municipal

Documento preliminar já foi apresentado às diversas forças políticas do concelho.

11:19

O estudo preliminar de enquadramento urbanístico do Ecoparque das Sete Fontes, em Braga, está concluído e a proposta de execução já foi apresentada a diversos proprietários e elementos da câmara, Assembleia Municipal e juntas de freguesia.



O processo, adiantou quinta-feira a autarquia, avançará com alterações identificadas pela equipa técnica como necessárias no Plano Diretor Municipal (PDM) de modo a permitir ultrapassar questões de exequibilidade presentes no atual documento.



"O estudo tira o máximo partido da dimensão patrimonial existente e do seu excepcional enquadramento paisagístico, afirmando a presença de uma vasta área florestal que se deverá manter e valorizar como elemento paisagístico", sublinha a nota da câmara, sem explicar que alterações ao PDM estão em causa.



O objetivo passa por qualificar a relação do Ecoparque com a ocupação envolvente (Gualtar, hospital, universidade, Bairro da Alegria, Quinta da Armada, Verdosas, Sete Fontes, Areal de Baixo e Areal de Cima), estabelecendo uma rede viária e polos vivenciais que se afirmem como portas de entrada, capazes de valorizar o parque e estimular a sua vivência, utilização e segurança.



As Sete Fontes têm um inequívoco e incontestável valor patrimonial, cultural e ambiental. O espaço foi alvo de diversas diligências por parte do executivo camarário com vista à sua recuperação, promoção e valorização.



Na próxima reunião de câmara, segunda-feira, dia 9, o executivo analisa os referenciais estratégicos do percurso e as opções técnicas a assumir para a viabilizar a execução do projeto.