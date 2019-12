Parque urbano e agrícola vai ser criado em Loulé

A Câmara de Loulé vai avançar com a criação do Parque Urbano e Agrícola da cidade, numa área de quase 55 hectares. Para já, a autarquia aprovou a execução dos caminhos públicos, num investimento previsto de quase 1,8 milhões de euros."Esta é a primeira fase de concretização do projeto. O concurso público da empreitada será lançado dentro de semanas, ainda no decurso do corrente ano ou no início do próximo", refere aoVítor Aleixo, presidente da autarquia.O parque fica situado junto à ribeira do Cadoiço, na encosta sul de Loulé, englobando diversos terrenos agrícolas particulares - pelo que o projeto está a ser articulado com os privados. As obras prioritárias dizem respeito à recuperação das áreas públicas.O projeto prevê, além da recuperação de caminhos públicos antigos, que são ladeados por muros de pedra, a construção de diversos equipamentos desportivos, de manutenção e de lazer destinados à população, numa zona que tem vista, a norte, para o perímetro amuralhado da cidade e, a sul, para a orla costeira.Além disso, será criado um viveiro com espécies típicas do barrocal do Algarve. Neste espaço serão criadas plantas e árvores, que depois poderão ser usadas pela autarquia em espaços públicos.Outro objetivo da câmara passa por promover junto dos privados a reativação de algumas práticas agrícolas. A zona em causa, onde existem diversas linhas de água, oferece boas condições naturais para o cultivo de diversas espécies, nomeadamente amendoeiras e alfarrobeiras. Existe ainda a intenção de criar uma marca para comercializar os produtos agrícolas ali produzidos."Pretendemos criar uma harmonia entre a componente urbana e agrícola", segundo garante Vítor Aleixo.