Parquímetros revoltam moradores em Lisboa

Máquinas vão ser ativadas segunda-feira no bairro Dona Leonor.

Por Margarida Andrade e Cláudia Machado | 09:24

Os moradores do bairro Dona Leonor, em Lisboa, estão revoltados e surpreendidos com a colocação de estacionamento tarifado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) na zona residencial.



"Colocaram uns papéis da EMEL na caixa do correio no dia 16 de julho a dizer que na próxima segunda-feira já ia começar tudo a funcionar", disse este sábado ao CM Celestino Diogo, de 68 anos.



A ativação dos parquímetros é um problema para quem se encontra de férias noutros pontos do País e deixou o carro estacionado à porta de casa, como é o caso do filho de Armando Guerreiro.



"O meu filho foi de férias há duas semanas e levou os documentos do carro com ele. O carro ficou estacionado à porta e agora só lá para quarta ou quinta-feira é que ele vem para tratar do dístico", afirma o morador, de 70 anos. Armando receia que quando o filho regressar das férias tenha uma multa.



Já Gina Costa, de 63 anos, dona de uma empresa de táxis, assim que soube da colocação dos tarifários dirigiu-se à EMEL para pedir os dísticos para os veículos de trabalho, que lhe foram negados.



"Não tenho direito ao dístico de empresa porque na EMEL disseram que é um transporte público. Então e se um motorista não vier trabalhar, onde é que eu vou colocar o táxi? Não tenho lugar para as viaturas, nem a pagar", reclama.



O CM questionou este sábado a EMEL sobre se os moradores que estão de férias vão ficar isentos de multa e qual a razão para não atribuir dísticos a empresas de transportes de passageiros. Até ao fecho da edição não obtivemos resposta.