Passadiço em madeira com quatro quilómetros na Meia Praia em Lagos

ACâmara de Lagos pretende avançar com um projeto de reabilitação e recuperação do cordão dunar da Meia Praia, que contempla a construção de um passadiço em madeira, com cerca de quatro quilómetros de extensão, ao longo de toda a praia.Esta intervenção representa um investimento de 1,5 milhões de euros, tendo sido apresentada pela autarquia uma candidatura a fundos comunitários, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos."É um passadiço sobrelevado e paralelo à linha de costa, desde o molhe de Lagos até à zona do campo de Golfe de Palmares", explica aoHugo Pereira, presidente interino da câmara (a presidente eleita, Joaquina Matos, encontra-se com o mandato suspenso por integrar a lista do PS às eleições para a Assembleia da República).O objetivo da construção do passadiço é melhorar as condições de mobilidade pedonal e evitar que os banhistas passem por cima das dunas, protegendo assim as mesmas.Segundo adiantou Hugo Pereira, o projeto prevê também a criação de estruturas para "a retenção da areia e a remoção de chorões", uma espécie de planta suculenta que tem vindo a expandir-se na zona.Como a praia se encontra sob a jurisdição da Agência Portuguesa do Ambiente, a câmara teve de celebrar um contrato interadministrativo com esta entidade, que dará também o apoio técnico.Se a candidatura aos fundos comunitários for aprovada em breve, a autarquia pretende avançar com a obra no "início do próximo ano", segundo revela Hugo Pereira.