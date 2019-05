O caos instalou-se esta quinta-feira de manhã no terminal fluvial do Barreiro, quando os barcos faziam as primeiras travessias Barreiro-Lisboa e alguns utentes tiveram de ser assistidos. O INEM confirmou aoque duas mulheres foram assistidas no local com queixas de tonturas e mal-estar. As duas mulheres foram transportadas para o Hospital do Barreiro. No local estiveram três ambulâncias. A Polícia Marítima e a PSP garantiram a segurança.Os ânimos exaltados de alguns utentes acabaram por marcar o primeiro dia de greve dos mestres das embarcações da Soflusa, que também decorre no dia desta sexta-feira. Na base da paralisação parcial, que prevê uma paragem de três horas a cada turno, está o pedido de contratação de mais profissionais.Segundo a Soflusa, foram suprimidas 40 carreiras entre o Barreiro e Lisboa, no período entre as 05h50 e as 09h15. A empresa informa que o transporte a partir do Barreiro será apenas assegurado entre as 00h05 e a 01h30, às 05h05, das 09h30 às 17h45 e das 22h00 às 23h30.De acordo com a Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações, a paralisação parcial registou esta quinta-feira uma adesão de 100%, o que significa que todos os mestres, ou seja 16, aderiram à greve. Para assegurar as sete embarcações que estão permanentemente a viajar eram necessários 21 mestres.Entretanto, e com vista a diminuir os efeitos da greve, a Câmara Municipal do Barreiro reforçou a frota de autocarros para a estação ferroviária da Fertagus, em Coina, estando ao serviço 25 novas carreiras.