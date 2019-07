Passe familiar em Lisboa só com prova das Finanças

As famílias com domicílio fiscal num dos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) já podem requerer o novo passe Navegante Família - no máximo, cada agregado vai pagar 80 euros, que é o valor do Navegante Família Metropolitano, ou 60 euros, no caso do Navegante Família Municipal.À semelhança dos restantes passes, o passe Família tem validade mensal, ou seja, do primeiro ao último dia do mês para o qual foi adquirido.No entanto, pedir os novos passes familiares não é um processo fácil: para além das cópias do cartão de cidadão dos membros do agregado familiar, é necessário documento comprovativo do agregado familiar emitido pela Autoridade Tributária ou certidão de domicílio fiscal. Também poderá ser necessária a entrega de comprovativo da entrega de IRS ou de comprovativo da dispensa de entrega de IRS, se for o caso.Já os estrangeiros têm de entregar "documentação que comprove a residência fiscal, cópia das autorizações de residência ou dos passaportes e mais documentação que comprove que pertencem ao mesmo agregado familiar", refere o Portal Viva.Todos os requerentes têm de ser portadores do cartão Lisboa VIVA. Após a entrega do pedido de requerimento do passe (que não significa a sua aprovação), a ativação do Navegante Família pode demorar até dez dias.O requerimento está disponível nos sites da Área Metropolitana de Lisboa, no site Portal Viva e nos balcões dos operadores de transporte. Os carregamentos poderão começar a ser feitos a partir de dia 26 deste mês, tal como acontece com os restantes passes.