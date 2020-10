‘Patudos’ em centros de recolha oficial posam para fotos à procura de uma família

Carina chegou ao Centro de Recolha de Animais de Matosinhos com o intuito de levar um amigo para a vida. Cody foi o cão que lhe "arrebatou o coração" e a adoção foi concretizada. A este final feliz junta-se o de John, outro ‘patudo’ que foi fotografado e é modelo na campanha do município de Matosinhos. João Carlos viu-o num outdoor e adotou-o para viver em Leça da Palmeira.Há ainda, no entanto, dezenas de cães e gatos à procura de uma família naquele centro de recolha oficial - um dos parceiros do projeto ‘Be My Friend’, lançado por João Azevedo, que realiza sessões fotográficas com os animais acolhidos em canis e associações para facilitar a adoção.E o amor à primeira vista, neste caso com animais, também não conhece distâncias. Millie, a ‘menina’ com um olho azul que foi retirada da rua, chama-se agora Marnie e ganhou um lar em Oeiras. Em Matosinhos ficou Benji, um gato de três meses que foi resgatado de uma garagem com a mãe e mais três irmãos. Foi a escolha de uma família da terra para adoção.Histórias de ‘patudos’ resgatados são mais do que muitas, desde casos de maus-tratos até abandono ou incapacidade financeira de alguns donos manterem os animais junto de si. O município lançou recentemente uma campanha, com imagens dos ‘meninos’ à procura de um lar, com um simples apelo: ‘Adote, não compre’.