Pavilhão da AIMinho transformado em centro de congressos

Estava à venda após a decisão judicial que determinou a liquidação da Associação Industrial do Minho (AIMinho) e foi adquirido, sexta-feira, pela Câmara de Viana do Castelo, por 1,3 milhões de euros. O antigo pavilhão da instituição, no Campo d’Agonia, deverá ser agora transformado num centro de congressos, que incluirá um auditório para 150 pessoas e uma sala de exposições para 500 visitantes. O espaço continuará a ser gerido pela escola profissional ETAP.As obras de requalificação das instalações do antigo centro empresarial estão já previstas no orçamento municipal para 2020 e 2021. A câmara tinha já aprovado, em maio, a compra daquele espaço, através de um empréstimo a 12 anos. O município justifica a criação do centro de congressos com a necessidade de "dar resposta em termos de disponibilização de espaços às inúmeras solicitações que tem vindo a registar para a realização de eventos e congressos nacionais e internacionais na cidade". O imóvel tem 8600 metros quadrados de terreno, um pavilhão de 3100 metros quadrados, entrada com 380 metros quadrados e uma área de serviços e gabinetes de 750 metros quadrados.O antigo pavilhão da AIMinho ficou à venda na sequência da liquidação da associação, após a assembleia de credores ter rejeitado um plano para recuperar a instituição da insolvência, devido ao voto contra do Novo Banco - que tem um crédito de cinco milhões de euros. O Ministério Público acusou 126 arguidos no processo-crime sobre ganhos ilícitos de quase 10 milhões, com projetos relacionados com a AIMinho, cofinanciados pela União Europeia.