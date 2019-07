Pediatras de Lisboa viajam para o Algarve de helicóptero

A falta de pediatras em Faro obrigou a deslocar o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Santa Comba Dão e uma equipa médica de Lisboa para fazer o transporte de um recém-nascido com patologia cardíaca do Hospital de Faro para Santa Maria, Lisboa.A falta de pediatras no hospital algarvio cria condicionamentos na operação da ambulância do INEM afeta ao serviço.O caso aconteceu na terça-feira e, ao que oapurou, o menor acabou por ter de ser transportado para o Hospital de Santa Maria através da ambulância intra-hospitalar pediátrica do INEM, com a equipa de Lisboa a tripular, porque a incubadora não está certificada para ser instalada no helicóptero que a levou de Lisboa. O héli do INEM acabou por regressar à base, em Santa Comba Dão, sem transportar o doente."Dada a sua situação clínica, e por indicação da equipa médica, a criança teve de ser transferida para outra unidade hospitalar, tal como está definido nas redes de referenciação hospitalares", explicou aofonte do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, em relação à necessidade de ter sido chamada uma equipa de Lisboa, não esclarecendo se, neste caso específico, foi uma necessidade devido à falta de pediatras em Faro.No entanto, em resposta aos condicionamentos da ambulância, "um serviço acionado apenas em situações muito específicas e excecionais do ponto de vista clínico", o CHUA admite uma "reconhecida a carência de profissionais" e que "por vezes poderá haver alguma dificuldade, mesmo que pontual, em assegurar algumas escalas".