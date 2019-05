Pedidos de Cartão de Cidadão sobem 24% entre janeiro e abril

Mário Melo foi uma das dezenas de pessoas que esta sexta-feira esperaram horas para renovar o Cartão de Cidadão na Loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa."As pessoas perdem um dia inteiro aqui. Muitas acabam por não poder ficar e vão embora", afirmou ao, após três horas de espera e com outras tantas pela frente, para renovar o Cartão de Cidadão da mãe.Segundo o Ministério da Justiça (MJ), é na Grande Lisboa que se tem sentido mais o congestionamento dos serviços.O MJ garante que "a procura pelos serviços de Cartão de Cidadão registou um aumento de 24% nos primeiros quatro meses de 2019, em relação ao período homólogo de 2018".E explica este aumento com as alterações à Lei da Nacionalidade, que fizeram subir em cerca de 36% os pedidos de atribuição e aquisição de nacionalidade portuguesa.O Brexit também levou a um aumento, para o dobro, dos pedidos de emissão e renovação do Cartão de Cidadão, entre emigrantes portugueses no Reino Unido. Também a procura pelo Passaporte Eletrónico Português subiu 20%.Para os sindicatos, os problemas são provocados pela falta de mais de mil funcionários. O Governo revela que "vão entrar 130 assistentes técnicos".O MJ frisa ainda que vai abrir nas próximas semanas 43 novos espaços para renovação do Cartão de Cidadão, em juntas de freguesia, centros cívicos e Lojas de Cidadão.João Correia, Lisboa"Estou aqui [na Loja de Cidadão das Laranjeiras, em Lisboa] desde as 09 horas. Tirei a senha 110 e agora são 11h00 e ainda vai no 27. Talvez só esteja despachado no fim do dia, às 19h30. É um dia inteiro perdido. Tentei agendar mas só havia vaga para daqui a três meses."Mário Mel, Lisboa"Estar aqui horas à espera para tratar de um simples cartão não tem lógica. O Governo devia pôr a mão na consciência. As pessoas perdem um dia de trabalho. Cheguei às 07h55 e espero ser atendido lá para as 14 horas. Tenho a senha 58 e vai na trinta e tal. Mesmo assim são seis horas à espera."Osvaldo Santos, emigrante nos Estados unidos"Este é já o segundo dia que venho aqui mas não consigo tratar do Cartão de Cidadão. Tenho o número 186 e vai no 30. Disseram-me para vir amanhã (sábado) às 07h00, mas avisaram que vai haver uma fila enorme, por isso não venho."