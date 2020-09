As duas pedreiras da Secil na serra da Arrábida, junto à fábrica de cimento do Outão, poderão vir a ser alargadas. Essa é, pelo menos, a intenção da empresa, segundo denunciou a Câmara Municipal de Setúbal. “A CMS tem conhecimento da intenção da Secil de ampliar a área de exploração de pedreiras. Segundo informação da empresa, sabe também que está em curso a realização do estudo de impacto ambiental para o efeito”, disse ao CM fonte do Gabinete da Presidência da autarquia.





CM, a Secil admite ter “em curso um estudo de alteração da exploração da pedreira que visa melhorar a configuração final desse espaço”, garantindo que o objetivo é diminuir “o impacto ambiental da sua atividade”. E diz que o processo está na fase inicial, devendo os estudos durar seis meses. A empresa afirma que o atual plano de exploração é “datado” e “não incorpora o conhecimento atual”, mas nada refere sobre o eventual alargamento das pedreiras.



Esta ampliação pode ser contudo inviabilizada, de acordo com a autarquia, porque o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Arrábida e o Plano Diretor Municipal não o permitem. “Os diferentes instrumentos de gestão territorial em vigor no concelho não consideram o licenciamento de novas explorações de recursos geológicos e/ou a ampliação das existentes no Parque Natural da Arrábida”, refere o município.



A associação ambientalista Zero considera que a expansão das pedreiras da Secil na Arrábida é “impossível e inadmissível”, e diz que o Plano de Ordenamento do Parque Natural não o permite e que “seria escandaloso” alterar o documento para viabilizar tal intenção.