Peixe rende 37 milhões de euros em 9 meses no Algarve

O pescado vendido nas lotas algarvias entre janeiro e setembro deste ano rendeu mais de 37 milhões de euros. A lota de Olhão assumiu um papel de destaque, tendo sido aí transacionado cerca de metade do peixe desembarcado pelos pescadores da região.Segundo dados da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), foram comercializadas um total de 10486 toneladas nas lotas algarvias. Olhão foi responsável por mais de 5 mil toneladas, sendo seguida por Portimão (2,9 mil), Lagos (quase 1,5 mil), Vila Real de Santo António (764) e Tavira (197).No que se refere a valor, Olhão voltou a destacar-se nos primeiros nove meses deste ano, com 14,4 milhões de euros, enquanto Vila Real de Santo António - onde é transacionado sobretudo marisco - arrecadou 8,9 milhões de euros.No que se refere às restantes lotas algarvias, Portimão alcançou uma receita de 6,4 milhões de euros, Lagos de mais de 6 milhões e Tavira de 1,2 milhões.O preço médio por quilo de peixe vendido em lota foi mais elevado em Vila Real de Santo António, com 11,67 euros, devido ao tipo de pescado que é aí transacionado. Tavira (onde a espécie mais vendida é polvo) surgiu na posição seguinte, com 6,30 €, enquanto em Lagos o valor foi de 4,05 €, em Olhão de 2,86 € e em Portimão de 2,18 €.Só no mês passado, os pescadores algarvios capturam mais de duas mil toneladas de peixe, que rendeu nas lotas uma receita de 4,5 milhões de euros. Destaque para o valor médio por quilo que foi obtido na lota de Vila Real de Santo António, que atingiu mais de 15 euros. Olhão manteve-se como a lota com maior quantidade vendida.