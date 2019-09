Peregrinação à Penha em Guimarães espera milhares de fiéis

Milhares de fiéis são esperados, domingo, na 126ª peregrinação à Penha, em Guimarães.A maior manifestação religiosa do concelho, que é realizada todos os anos no segundo domingo de setembro, conta com a presença do arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, que vai presidir à missa campal, marcada para as 11h00.Sob o lema ‘Com Maria, Mãe de Missão, Semeamos Esperança’, este desfile de fé terá a participação das 77 paróquias do Arciprestado de Guimarães e Vizela.A imagem de Nossa Senhora da Penha, que está desde o início da semana na igreja de Nossa Senhora da Conceição, será levada, esta sexta-feira à noite, para a igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, numa procissão de velas - uma cerimónia em que participam anualmente milhares de pessoas.Já no domingo de manhã, às 08h30, os peregrinos reúnem-se para rumar ao alto do monte, numa peregrinação que deverá prolongar-se por mais de duas horas. À frente, segue o andor de Nossa Senhora da Penha, acompanhado pelas fanfarras e por escuteiros, seguindo em direção ao largo da República e fazendo o habitual percurso de subida pela freguesia da Costa, rumo ao santuário.A chegada está prevista para as 11h00, onde os peregrinos serão recebidos pelo arcebispo.Como habitualmente, os responsáveis da Irmandade da Penha pedem aos visitantes e aos peregrinos civismo, o cumprimento das normas de trânsito indicados e que utilizem o teleférico para as deslocações, que terá horários especiais e permanentes naquele dia.A tarde de domingo será ainda animada por grupos folclóricos, na montanha da Penha.