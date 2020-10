Peregrinos com pressa em ter lugar em Fátima

Um grupo de dez peregrinos saiu de Chaves há três dias com destino ao Santuário de Fátima, onde esperam chegar no dia 11 de outubro. A viagem é de 362 quilómetros e o principal objetivo é chegarem bem e terem lugar no recinto para as celebrações do 13 de outubro, este ano limitadas a seis mil peregrinos devido à pandemia de Covid-19."Queríamos muito ir a Fátima este ano. Custou imenso não termos ido em maio, como é hábito. Surgiu agora a oportunidade e, mesmo sendo diferente, porque costumamos ir 50 e vamos 10, a fé é o que nos move", diz Fernando Moura, presidente da Associação de Peregrinos Flavienses.O dia começa às 06h00. Caminham 40 km, diariamente. Isabel Costa, 51 anos, vive em Montalegre e é o segundo ano que ruma a Fátima, a pé. "Estou feliz por poder ir. Este ano tirei férias em outubro porque não podia tirar novamente em maio e até calhou bem", conta a peregrina barrosã. Um dos maiores pedidos, entre as orações que expressam durante a caminhada, é o fim da pandemia de Covid-19. "Quero agradecer a Nossa Senhora as graças que me tem dado e orar para que a pandemia termine", realça a peregrina que trabalha na Unidade de Cuidados Continuados de Montalegre.A viagem até à Cova da Iria é vivida intensamente e estes peregrinos contam com grande ajuda de Manuel Marinheiro, subintendente da PSP nos Açores, que tirou férias para acompanhar os amigos e que tem a importante tarefa de preparar as refeições. "Fui peregrino muitos anos e agora tirei férias para os apoiar. Desta forma também me sinto um peregrino, com a missão de auxiliar o próximo", revela o agente da PSP a exercer funções em Ponta Delgada, Açores.As regras da DGS ditam que o Santuário só poderá receber seis mil fiéis (uma média de 8m2 por pessoa). O uso de máscara é obrigatório e serão feitas marcações no chão, formando círculos onde poderão permanecer um número limitado de pessoas.