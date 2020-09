Pescadores algarvios capturaram menos mil toneladas de peixe em seis meses

Nos primeiros seis meses deste ano, os pescadores algarvios capturaram menos mil toneladas de peixe do que em igual período de 2019. Pelo contrário, o preço médio por quilo registou uma subida nas lotas da região, segundo dados da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

No total, foram pescadas 5970 toneladas de peixe, enquanto no ano passado a quantidade alcançada foi de 6977. Verificou-se uma diminuição em todas as lotas algarvias, com exceção da de Lagos.

Em termos de quantidade por lotas, em Olhão foram transacionadas 2961 toneladas (menos 15,6% do que em idêntico período do ano passado), em Portimão 1486 (-19%), em Lagos 866 (+23,3%), Vila Real de Santo António 470 (-29,6%) e, por fim, na lota de Tavira 187 (-29,1%).

O preço médio por quilo de peixe cifrou-se em 4,20 euros, enquanto no ano passado não passou de 3,96 euros. O Algarve destacou-se, aliás, como a região do continente com o valor mais alto na primeira venda, sendo de referir que a média no País foi de 2,57 euros/quilo.

Na pesca polivalente, o polvo foi a espécie mais abundante, com um total de 1396 toneladas. O preço médio ultrapassou os 6 euros nas lotas da região. No setor do cerco, o destaque vai para a captura de 662 toneladas de sardinha, que rendeu 1,84 euros/quilo.

Por seu turno, no setor do arrasto foi o carapau a espécie mais pescada no Algarve, com 205 toneladas, atingindo o valor médio de 1,55 euros/quilo. No entanto, a gamba foi a espécie mais valiosa: foram vendidas 182 toneladas, pelo preço de 11 euros/quilo.