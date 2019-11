Pescadores da barra de pesca de Esposende vivem dificuldades

António Afonso tem 67 anos e os últimos 56 foram dedicados à pesca no mar de Esposende. Diz que nunca viu a barra no estado em que se apresenta. "É impossível sair para o mar nestas condições. Os barcos não conseguem passar aqui. Os pescadores estão há um mês sem conseguir ir à faina e há famílias inteiras a passar necessidades", lamentou o pescador, agora reformado, mas solidário com os mais de 20 pescadores impedidos de sair para o mar devido ao assoreamento da barra.Esta terça-feira, os pescadores concentraram-se junto à barra, para exigirem uma solução imediata. "Todos os anos temos esta dificuldade quando chega o inverno, mas a situação deste ano é inédita. Quantos mais milhões se gastam, menos protegida se sente esta comunidade piscatória", atirou Augusto Silva, presidente da Associação dos Pescadores Profissionais de Esposende, que organizou o protesto.Augusto Silva diz que é necessário encontrar uma solução "de uma vez por todas", porque há "quem esteja a deitar as mãos à cabeça", com falta de dinheiro. "Já há quem só sobreviva com a ajuda de familiares", lamentou. O dirigente lamenta a ausência do presidente da câmara no protesto.Ao, Benjamim Pereira disse, no entanto, não ter tido conhecimento da mobilização. "Estou, como sempre estive, ao lado dos pescadores. Vou conversar com eles e tentar concertar posições para sensibilizar quem de direito para este problema gravíssimo", sublinhou, anunciando que tem em andamento um projeto que vai apresentar à tutela, para uma solução "que resolva de vez a situação da barra".