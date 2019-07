Pescadores da Fuseta com melhores condições

Já está em pleno funcionamento - e ao serviço da comunidade piscatória - o carro de alagem que a União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta colocou numa das rampas de acesso ao Porto de Pesca da Fuseta, no âmbito de uma candidatura ao Programa Mar 2020.Esta foi a mais recente intervenção naquela zona ribeirinha, onde, este ano, já foram instalados 11 apoios de pesca, entre outras requalificações, num investimento total de cerca de 150 mil euros.Esta estrutura recentemente instalada, movida por um guincho elétrico, fica sob gestão da AAPF – Associação de Armadores de Pesca da Fuseta. O equipamento está preparado para receber embarcações até 12 metros de comprimento e serve para os pescadores da freguesia efetuarem, em seco, pequenas reparações de manutenção."Este carro de alagem vem colmatar uma necessidade há muito tempo reclamada pelos pescadores da nossa freguesia, assim como as obras de reparação e beneficiação que a União de Freguesias efetuou no cais de desembarque de pesca, colocando também 11 apoios", revela a união de freguesias.Numa primeira fase foi ainda reparado o cais de embarque e as escadas auxiliares - onde foram aumentadas as zonas de amarração das embarcações -, foram colocadas escadas de acesso ao longo do cais, foi colocada uma grua para elevação do pescado e foi construído um ponto de eletricidade e água junto ao carro de alagem.Estes projetos tiveram a comparticipação da União Europeia em 75 %, sendo que a união de freguesias financiou o restante. O investimento total foi de 149 mil euros.