Peso a mais das viaturas de saúde algarvias acaba na justiça

As dez unidades de saúde móveis adquiridas no ano passado para prestar apoio de proximidade à população do interior algarvio estão paradas por terem peso acima do permitido. Ao que apurou o, a AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve decidiu, numa reunião realizada na passada na segunda-feira, avançar com um processo em tribunal contra a empresa que forneceu as carrinhas."Comprámos viaturas de 3500 quilos e vieram com 3800 quilos", explica ao CM Jorge Botelho, presidente da AMAL, como justificação para a decisão agora tomada pelos municípios algarvios.Este responsável realça, no entanto, que "vão continuar a ser desenvolvidas diligências extrajudiciais para tentar resolver o problema". Uma das hipóteses passa pela homologação das viaturas como pesadas, em vez de ligeiras. Isso implica a necessidade de um documento da marca que produziu os veículos a garantir que estes têm condições de segurança.As carrinhas tiveram um custo de 75 mil euros cada, valor comparticipado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Estes novos meios destinam-se a garantir uma prestação de cuidados de saúde de proximidade junto de populações mais vulneráveis e residentes em zonas rurais de baixa densidade dos concelhos de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Loulé, Monchique, Portimão, São Brás de Alportel, Silves e Tavira.As unidades de saúde móveis foram criadas ao abrigo de um projeto-piloto que envolve a Administração Regional de Saúde do Algarve, a AMAL e as referidas dez autarquias.