Pessoas afetadas pela construção da barragem de Daivões indeminizados com 20 mil euros em fevereiro

"É uma compensação adicional que achamos que é um valor justo, pois ninguém poderia fazer uma casa nova com 70 ou 80 mil euros". Quem o diz é João Noronha, presidente da Câmara de Ribeira de Pena ao anunciar, esta terça-feira, que as pessoas afetadas pela construção da barragem de Daivões devem receber essa indemnização extra já no próximo mês de fevereiro. No mínimo, cada família irá ter direito a "pelo menos 20 mil euros".De visita à barragem de Daivões e subestação de Gouvães, no distrito de Vila Real, o autarca - acompanhado do primeiro-ministro, do ministro do Ambiente e do presidente da Iberdrola - vincou que as sete famílias que não tinham onde ser realojadas têm a situação resolvida. "A Iberdrola assumiu a responsabilidade do pagamento da renda e as pessoas vão ser realojadas em casas dignas", garantiu João Noronha.São pelo menos 52 casas que vão ser afetadas com o enchimento das albufeiras de Daivões e do Alto Tâmega. Inicialmente, as famílias lesadas seriam realojadas em contentores. "Além da parte jurídica, existe algo que é o diálogo e tivemos diálogo contínuo e permanente com todos os intervenientes", destacou Ignácio Galán, presidente da elétrica espanhola.As obras da barragem incluídas no Sistema Eletroprodutor do Tâmega deverão estar concluídas em 2023. O empreendimento criará uma produção relativa a 6 por cento do consumo energético do país.No dia desta terça-feira o presidente da Iberdrola anunciou ainda o investimento de 200 milhões de euros em novos projetos eólicos na região do Alto Tâmega. A obra vai "fornecer energia limpa a 800 mil clientes."