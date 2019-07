Piscina de Siza em Leça da Palmeira não tem rampa para deficientes

Foi projetada pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, inaugurada em 1965 e alvo de uma empreitada de requalificação de 500 mil euros ao longo do último ano. A piscina da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, reabriu este verão, mas permanece sem rampa de acesso para cidadãos com mobilidade reduzida.



Questionada pelo CM, a Câmara de Matosinhos indica que "tratando-se de um imóvel classificado, as rampas de acesso para deficientes não são obrigatórias, uma vez que a sua construção desvirtuaria a arquitetura original".

"É uma vergonha. Fizeram as obras, gastaram-se centenas de milhares de euros e não houve a sensibilidade de pôr uma rampa para quem precisa?", lamenta um dos utentes da piscina, que pediu anonimato. "Além de que não melhoraram a sinalética e os acessos aos sanitários, dentro do espaço da piscina, também não têm rampas, o que é inadmissível", acrescentou.

Em julho de 2017, o vereador Fernando Rocha indicou ao CM que a empreitada, bem como a requalificação que está em curso na Piscina das Marés - também de Siza Vieira -, na marginal de Leça da Palmeira, iria deixar os equipamentos "mais confortáveis e acessíveis, cumprindo todas as regras".

A Câmara de Matosinhos indica que "os sanitários da piscina nunca deixaram de funcionar e as indicações dos mesmos são as originais, conforme projeto do arquiteto Álvaro Siza Vieira".

Esta sexta-feira, o CM encontrou ainda sanitários da Quinta da Conceição fechados - apenas um aberto e vandalizado. A câmara indicara que estavam em funcionamento desde dia 6, depois de obras na sequência da rutura de uma conduta de água.