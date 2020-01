Piso degradado à espera de obras em hospital de Portalegre

A imagem circula nas redes sociais e mostra o estado degradação em que se encontra o piso do Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre. Segundo apurou oa fotografia foi tirada no sexto andar, desta que é a principal unidade de saúde do distrito, em que funciona a ala de ortopedia e pediatria.Confrontada pelo, a administração da unidade fez saber através da assessoria de imprensa que não comenta casos que tenham origem nas redes sociais.sabe, no entanto, que no passado dia 27 de dezembro, foi apresentado um "projeto de investimento a executar no ano 2020" no Hospital Distrital de Portalegre, que destina mais de 3,3 milhões de euros a infraestruturas e equipamentos médicos, e cerca de 1,3 milhões de euros a melhorar eficiência energética da unidade.A intervenção no Hospital Distrital de Portalegre vai arrancar ainda no primeiro semestre deste ano e prevê a restruturação do sexto andar - o piso em que funciona a ala de ortopedia e pediatria foi o único que até ao momento não sofreu qualquer requalificação, o que justifica o seu avançado estado de degradação.O projeto de investimento e obras para este ano prevê, igualmente, a retirada da cobertura de fibrocimento, assim como a substituição de todo o sistema de iluminação do Hospital Dr. José Maria Grande, que passará a ser assegurada por lâmpadas LED.Em comunicado, a administração da unidade hospitalar informou ainda, que foram contratados mais 14 médicos internos para a unidade local de saúde do Norte Alentejano - nove destes, jovens médicos para formação geral.