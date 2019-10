Pista para bicicletas vai chegar à praia de Faro

A requalificação da estrada que liga o aeroporto à praia de Faro vai avançar e irá incluir uma pista para bicicletas. O contrato de execução da empreitada já foi assinado pela Câmara de Faro.O projeto é desejado há vários anos e tem como principal objetivo a implantação de uma pista ciclável na estrada municipal que dá acesso à praia de Faro, na freguesia do Montenegro.Segundo revelou a Câmara de Faro, "com esta intervenção pretende-se dar continuidade à ciclovia existente que termina junto ao posto de abastecimento de combustível, formalizando uma ligação ciclável entre o aeroporto e a praia de Faro".Por outro lado, de acordo com a autarquia farense, o projeto prevê a "execução de uma rotunda no cruzamento da estrada municipal com a estrada Arábia / Quinta do Eucalipto e, ainda, a reconfiguração da entrada na rotunda do aeroporto, que passa a ter duas vias para melhor escoamento dos fluxos de trânsito".A intervenção foi adjudicada à Sociedade Manuel António & Jorge Almeida - Construções. A obra vai custar cerca de 690 mil euros e irá criar "melhores condições de circulação no tapete rodoviário e respetivas bermas".Por outro lado, "vem dar resposta à crescente utilização da bicicleta e demais modos suaves registada nos últimos anos, como meio de transporte de vários munícipes e visitantes, bem como melhorar a mobilidade sustentável, promover a prática desportiva e reduzir as emissões poluentes, sem esquecer a salvaguarda de ciclistas e peões".O contrato vai ser enviado para o Tribunal de Contas para obtenção de visto.