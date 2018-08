Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Plano contempla novo cemitério fora de Portimão

Equipamento será construído a norte da cidade, próximo da povoação do Malheiro.

Por José Carlos Eusébio | 10:09

Foi esta sexta-feira publicado em Diário da República o aviso da abertura de discussão pública do Plano de Pormenor da Quinta do Malheiro, que prevê a construção do novo cemitério de Portimão. Isilda Gomes, presidente da câmara, assume que se trata de uma obra "prioritária", dado que o atual cemitério da cidade está com a sua capacidade "esgotada".



"A partir do momento em que tivermos o plano de pormenor aprovado, lançaremos de imediato o concurso para construção do novo cemitério", garante Isilda Gomes, adiantando que a obra poderá ser feita "de forma faseada". O equipamento ficará localizado a norte da cidade, próximo do Malheiro.



A autarca diz que não se pode comprometer com uma data concreta para o início da obra porque o processo tem de passar ainda por vários trâmites legais, mas garante que "fará tudo o que for possível para que comece no próximo ano". Numa fase inicial, o investimento necessário para a obra deverá rondar os "dois a três milhões de euros".



O atual cemitério foi construído em meados do século XIX e, apesar de ampliado na década de 80 do século passado, encontra-se há muito tempo sobrelotado. O facto de ficar localizado dentro da malha urbana da cidade também impede a sua ampliação.



O Plano de Pormenor da Quinta do Malheiro tem uma área de intervenção de 22,8 hectares. A consulta pública decorre por 25 dias úteis.



Além de prever a construção do novo cemitério, o plano contempla ainda a possibilidade de ampliação da unidade de cuidados continuados Al-Vita e construção de um novo pavilhão da instituição de solidariedade social Lar da Criança, bem como um lote para implantação de uma unidade hoteleira.