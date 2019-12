Plano do Vale da Telha adiado mais dois anos

Num momento em que está prestes a caducar o prazo estabelecido para a elaboração do Plano de Pormenor do Vale da Telha e de forma a garantir a sua continuação, a Câmara de Aljezur aprovou um novo prazo, por mais dois anos, para a concretização e aprovação final do documento.A proposta de plano, elaborada pela respetiva equipa técnica, foi apresentada na reunião de câmara do passado dia 26 de novembro, tendo na altura sido aprovado o seu envio para a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve para início da fase de concertação entre as várias entidades envolvidas e pareceres necessários.Segundo a autarquia, "este é mais um passo de extrema importância, subindo assim mais um patamar no calendário estabelecido para a aprovação final e concretização do referido plano, de elevada complexidade, e ao mesmo tempo, de grande importância para o concelho de Aljezur".Recorde-se que a Urbanização de Vale da Telha foi um dos projetos mais polémicos alguma vez concretizados no concelho de Aljezur, tendo mesmo levado à condenação do antigo presidente da autarquia, Manuel Marreiros, bem como do vice-presidente José Amarelinho, que foram acusados do crime de prevaricação no licenciamento de obras no Vale da Telha.Contudo, aquando da condenação, era este último que estava à frente da autarquia, para a qual tinha sido reeleito nas eleições autárquicas de 1 de outubro de 2017. Solicitou a suspensão de mandato. Com a saída de José Amarelinho, assumiu a presidência da Câmara de Aljezur o então vice-presidente, José Gonçalves.