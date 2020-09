“Plano para recuperar turismo está na gaveta”

Os empresários hoteleiros do Algarve consideram que as quebras acentuadas registadas na ocupação turística, nos meses de verão, devido ao impacto da pandemia de Covid-19, vão levar à extinção de postos de trabalho caso não sejam tomadas medidas concretas de apoio ao setor. Em julho, foi registada uma quebra de 60,2% e em agosto de 35%, o que deverá agravar os prejuízos desde o início do ano.Segundo oapurou, 20% das unidades hoteleiras do Algarve estão encerradas e algumas das que abriram as portas estão a ponderar encerrar até que o setor volte a equilibrar. "A ocupação no mês de agosto é a mais baixa desde que há memória. As receitas não são suficientes para esbater os prejuízos acumulados", assumiu aoElidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, antevendo "um crescimento exponencial do desemprego" no setor da hotelaria, a partir de outubro."O plano para recuperar o turismo anunciado pelo ministro da Economia está na gaveta. Nada avançou", lamenta o representante dos empresários algarvios, que considera que "as medidas aprovadas para a retoma progressiva foram feitas para todos os setores e estão desajustadas da realidade vivida no Algarve ". E alerta que "se não houver apoios credíveis para o setor vai haver extinção de postos de trabalho".Em agosto, os hotéis registaram uma quebra dos turistas irlandeses de 92,4%, seguida dos britânicos (-78,5%), alemães (-56,9%), holandeses (-54,6) e franceses (-51,1%). Os portugueses foram os únicos a subir, tendo representado 67,7% do total das dormidas nos hotéis.