Poluição faz interditar banhos em duas praias de Albufeira

Análises à água do mar confirmam nova contaminação fecal nas águas da praia do Inatel.

Por Ana Palma | 08:39

Uma descarga de água suja na praia do Inatel, Albufeira, em consequência das fortes chuvadas que caíram naquela cidade no sábado à tarde, levou a que fossem interditados os banhos naquela estância balnear.



A bandeira vermelha foi içada esta segunda-feira de manhã, depois de análises efetuadas domingo à água do mar pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) terem confirmado a existência de contaminação fecal, disse ao CM o comandante Ricardo Santos Arrabaça, da Capitania do Porto de Portimão.



Também segunda-feira de manhã, mas na praia da Galé, igualmente no concelho de Albufeira, foi içada a bandeira vermelha. Neste caso, contudo, "tratou-se de uma medida de segurança, tomada depois de o nadador-salvador local ter detetado um mancha suspeita na água", esclareceu o mesmo responsável.



No caso da praia da Galé, segunda-feira ainda não havia "quaisquer resultados de análises que comprovassem a suspeita de contaminação", esclareceu o mesmo responsável.



A situação apanhou de surpresa os banhistas, que consideram a situação "inaceitável".



A bandeira vermelha já tinha sido içada na praia do Inatel e na dos Alemães (situada ao lado) no passado dia 1 de julho. Tanto nessa altura como agora, a água, escura e malcheirosa, provém de uma conduta de águas pluviais que escorre diretamente para o mar.



Ainda segundo Santos Arrabaça, "o importante é que o foco que está a poluir seja identificado e corrigido, depois será uma questão de um ou dois dias".



Isto porque, sublinhou, "a agitação marítima acaba por espalhar a poluição e as bactérias acabam por morrer".