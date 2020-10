Pontão pedonal sobre a Ribeira de Aljezur está concluído

Está concluído o Pontão Pedonal sobre a Ribeira de Aljezur. A infraestrutura, uma iniciativa do município aljezurense, foi aberta ao público pelo executivo camarário na quinta-feira, naquele que foi "um ato simbólico", conforme explicou fonte da autarquia.A obra é considerada como sendo "de extrema importância e muito aguardada pela população, que todos os dias atravessa a ponte viária em Aljezur", adiantou a mesma fonte autárquica.O Pontão Pedonal sobre a Ribeira de Aljezur, que teve um custo de cerca de 200 mil euros, vem assim "permitir mais e melhor mobilidade para os peões e, acima de tudo, garantir mais e melhor segurança para os mesmos", bem como "melhorar a fluidez do trânsito na ponte viária", esclareceu ainda.A construção do pontão revestiu-se de alguma complexidade, uma vez que "obrigou à realização de duas fundações nas margens da ribeira, onde assenta o passadiço, que tem um vão de cerca de 40 metros, construído em metal e com piso de material reciclado".De acordo com a Câmara de Aljezur, "falta agora, da parte das Infraestruturas de Portugal, avançar com a intervenção na ponte viária, que é necessária para impedir a utilização dos passeios da mesma".A referida obra enquadra-se numa série de investimentos previstos para a zona ribeirinha de Aljezur, a qual que foi alvo de uma intervenção recentemente concluída. O objetivo é dar "mais qualidade a esta área da vila de Aljezur".Foi ainda aprovada, recentemente, uma candidatura ao Fundo Ambiental, para uma intervenção ao longo da ribeira de Aljezur, revelou a autarquia.