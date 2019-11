População contesta pecuária junto a casas em Pombal

Os residentes dos locais da Mata Mourisca e da Moita do Boi, no concelho de Pombal, estão há semanas a enfrentar uma ameaça ambiental que julgavam extinta há quase vinte anos.Na estrada que liga as duas povoações erguem-se seis pavilhões destinados à suinicultura, onde em duas décadas nunca foi criado um único animal, visto que o primeiro proprietário não conseguiu garantir licença para a exploração.Nos últimos meses, as instalações foram adquiridas pela empresa Suinijanardo, da região de Leiria, que reiniciou o processo de licenciamento do espaço.A localização dos pavilhões, à beira do rio Pranto, está a preocupar os moradores, há muito familiarizados com os danos ambientais causados pela suinicultura na Ribeira dos Milagres, no concelho vizinho de Leiria."A população tem receio que a exploração vá causar poluição nesta zona", disse aoCarlos Francisco, residente em Moita do Boi. "Há a ribeira ali em baixo e se houver descargas vai empestar as Castelhanas e o Louriçal", explicou o morador, que vive a três quilómetros das instalações."Vivemos numa área agrícola, florestal, despoluída e natural. Não queremos poluição que afaste as populações de cá", frisou José Manuel Graça, empresário e residente da Mata Mourisca. "Não há necessidade nenhuma de instalar a pecuária junto da população", frisou.Para Gonçalo Ramos, presidente da União de Freguesias da Guia, Ilha e Mata Mourisca, o projeto apresentado para a exploração não traz benesses à região. "Se causa impacto ambiental e não cria emprego, então interessa pouco", disse.A empresa aguarda agora pelo licenciamento da exploração, cuja decisão está a cargo da Câmara Municipal de Pombal.