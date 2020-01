População de Cascais reclama comboio grátis

A decisão da Câmara de Cascais de garantir "autocarros gratuitos para todos" leva a população a reclamar a extensão da medida também aos comboios da CP.O presidente da câmara, Carlos Carreiras, explicou esta quinta-feira que "decorrem reuniões do ponto de vista técnico com a CP para incluir também o comboio gratuito de Carcavelos a Cascais". O autarca adiantou que "falta fechar o acordo entre a câmara e a administração da CP". Sobre a data possível para o comboio gratuito, Carlos Carreiras estimou "que no primeiro trimestre possa ser possível."Na eventualidade de não ser estabelecido um acordo, a câmara garante ter alternativas. "Caso não venha a ser possível, já temos soluções alternativas para fazer esse percurso entre Carcavelos e Cascais de modo a que todos tenhamos esta democratização do transporte coletivo", disse Carlos Carreiras, não adiantando quais são as soluções alternativas.O programa que permite circular em autocarros gratuitos tem este mês um período transitório, no qual mesmo quem não é residente no concelho pode utilizar os transportes sem qualquer custo. Para os residentes, estudantes e trabalhadores no município, este mês tem de ser requerida na plataforma MobiCascais o cartão ‘Viver Cascais’. O título permite aos residentes utilizar os autocarros sem pagar nos próximos dois anos. Para os estudantes e trabalhadores, a revalidação é anual.A emissão do cartão tem um custo de sete euros e a validade é de cinco anos. O cartão pode ser carregado com outros títulos válidos na Área Metropolitana de Lisboa.