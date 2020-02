População do Pinhal Interior paga saneamento sem ter rede de esgotos

A cobrança de uma tarifa de saneamento básico em aldeias onde não existe rede de esgotos está a revoltar a população de alguns concelhos do Pinhal Interior, no distrito de Coimbra. A questão foi suscitada desde que a Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior passou a explorar os sistemas de abastecimento de água e saneamento.Miro, no concelho de Penacova, é uma das povoações sem rede de esgotos. Os habitantes, que têm fossas séticas, estranham que a empresa venha cobrar mensalmente a taxa. "Se não temos, porque é que temos de pagar a taxa?", questiona Cristiana Roma, de 24 anos. O vizinho César Henriques partilha da mesma opinião: "A água também não tem condições, sai da torneira amarela."No concelho vizinho de Vila Nova de Poiares, as queixas são semelhantes. "Enquanto o saneamento não estiver feito não é justo pagarmos", considera José Relvas, residente em Ventosa. Júlia Quaresma, de Santa Maria, também não vê "qualquer lógica" na cobrança da tarifa e vai reclamar: "Mesmo a água vai dobrar o preço. Há pessoas que nem dinheiro têm para comer quando mais para pagar um serviço que não temos."Em Campelo, Góis, os moradores recusam pagar a tarifa. "É completamente injusto", afirma Hortense Simões. O irmão, José Ferreira, garante que a maioria das aldeias não tem rede de esgotos e que os habitantes se preparam para reclamar.A empresa refere que a aplicação da tarifa de saneamento "tem como contrapartida a prestação de um serviço de limpeza de fossas séticas", tendo em vista "a defesa da saúde pública e a proteção de recursos ambientais".