População revoltada com padre “autoritário” em Viana do Castelo

A população de Santa Leocádia de Geraz do Lima, no concelho de Viana do Castelo, recusa aceitar na paróquia o novo padre nomeado pela diocese, garantindo que o sacerdote é "uma pessoa materialista, com grandes sinais de riqueza, autoritário, inacessível, não dialogante e um mau exemplo para a comunidade".Sem pároco há três meses, após o falecimento do padre João Cunha, de 90 anos, os paroquianos dizem que aceitam qualquer padre "menos o que foi nomeado pelo Bispo de Viana do Castelo". Na próxima semana, reúnem-se para decidir novas formas de contestação."Nessa reunião, poderão ser tomadas medidas mais duras. Vão ser pedidas opiniões à população caso permaneça a intransigência da diocese de Viana do Castelo.Se a diocese disser que o padre tem de tomar posse, suponho que teremos de abrir a igreja, mas tomaremos outras medidas que poderão passar por alguma violência física, porque as pessoas estão revoltadas", afirmou Agostinho Lima, porta-voz dos paroquianos.A população não aceita a nomeação do padre Adão Lima "sem qualquer comunicação aos órgãos de igreja de Santa Leocádia". Agostinho Lima referiu que há uma decisão "por unanimidade, de não entregar as chaves da igreja", impedindo, assim, o novo padre nomeado de tomar posse.Citada pela Lusa, a diocese de Viana do Castelo diz que D. Anacleto Oliveira "não comenta o assunto".