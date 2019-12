População só descansa com refazer de diques do Mondego

Os habitantes das aldeias de Montemor-o-Velho que ficaram inundadas na sequência das tempestades ‘Elsa’ e ‘Fabian’ continuam os trabalhos de limpeza, a fazer contas aos prejuízos, e só vão ficar tranquilos depois de serem reconstruídos os diques que foram destruídos pela pressão da água.A ausência de chuva nos últimos dias no Interior Centro do País e um melhor controlo nas barragens está a fazer baixar o nível de água no rio Mondego, condição determinante para a resolução dos problemas causados pela cheia sobretudo nas habitações e campos agrícolas. Os diques que rebentaram só vão começar a ser reconstruídos após as estradas deixarem de ter água, prevendo-se que os trabalhos se iniciem esta sexta-feira.Esta quinta-feira, de acordo com o Ministério do Ambiente e Ação Climática, cinco camiões com terra e pedra estiveram "prontos" para fazer descargas num dos diques afetados, mas ainda não foi possível circular nas estradas.Os efeitos do mau tempo da semana passada provocaram três mortos e deixaram 144 pessoas desalojadas, registando-se mais de 11 600 ocorrências, na maioria inundações, derrocadas para estradas e linhas férreas e quedas de árvores.A Infraestruturas de Portugal não tem previsão de quando a circulação no IP3, entre Espinheira e Oliveirinha, Penacova, será restabelecida na totalidade. Esta via está com troços cortados ao trânsito desde sábado, obrigando milhares de pessoas a fazerem desvios por estradas secundárias ou autoestradas.A circulação de comboios vai continuar suspensa por tempo indeterminado entre Alfarelos (Soure) e Verride (Montemor-o-Velho).