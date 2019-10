Populares revoltados com ossos e roupas de defuntos no cemitério

A aldeia de Albergaria, no concelho de Santarém, é pequena, mas a indignação que cresce entre a população é enorme. Os cerca de 300 moradores exigem respeito pela memória dos entes queridos num cemitério sujo e com muros a cair, onde salta à vista o desleixo e a falta de zelo acumulados nos últimos anos.O descontentamento popular agravou-se há cerca de uma semana, quando, durante um funeral, descobriram que a antiga capela do cemitério está a ser usada como depósito de campas desenterradas, onde existem até ossadas humanas. "Ficámos incrédulos", disse aoLuís Vieira, mostrando um monte de terra com madeiras de caixões, artefactos fúnebres, roupas e ossos de defuntos largados no chão da capela de Santa Catarina. A população promete não ficar parada."Mandámos um email à Câmara de Santarém e à Junta de Freguesia de Almoster a pedir a legislação que rege os cemitérios para saber até onde podemos levar a nossa indignação", explicou Sara Teixeira. "Fizemos também um abaixo-assinado contra o estado de degradação e abandono do cemitério, e recolhemos mais de 70 assinaturas em apenas três dias", acrescentou Vítor Carvalho, outro residente em Albergaria.O presidente da Junta de Almoster, João Neves, garantiu aoque "desconhecia em absoluto" a existência de restos de cadáveres, ou sequer que o interior da capela esteja a ser usada para depósito de terras, pois a manutenção do cemitério está entregue há vários anos a uma empresa externa. "A ser verdade, o assunto será resolvido nos próximos dias", afirmou o autarca.