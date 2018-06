Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porto celebra o São João, a noite mais longa do ano

José Cid é o cabeça de cartaz da festa e vai atuar na Avenida dos Aliados

Por Aureliana Gomes

Manjericos, alhos-porros, balões e martelos vão dar cor e vida à cidade do Porto em mais uma noite de S. João. Milhares de pessoas vão juntar-se nas ruas da cidade para festejar o santo popular da Invicta naquela que é considerada a maior noite do ano para os portuenses.



A festa começa logo ao cair da tarde com as tradicionais sardinhadas um pouco por toda a cidade. Quando a noite cair, entre marteladas e muita animação, escolhe-se o melhor sítio junto à Ribeira para ver o fogo de artifício, um dos momentos altos da noite. À meia-noite em ponto, na Ponte D. Luiz sobre o rio Douro, dá-se início a vinte minutos do espetáculo piromusical. Subordinado ao tema ‘Folia em noite de S. João’ serão feitos 53 750 disparos de efeitos pirotécnicos. O espetáculo oferece ainda efeitos de "fogos cruzados", "sequências digitais" e "disparos de girassóis de múltiplas cores".



A festa prossegue noite dentro. Nos Aliados, em pleno centro do Porto, às 00h30 atua José Cid & The Big Band. Antes, às 22h00, será feito o ‘Tributo a António Mafra’ durante o qual serão recordados alguns dos sucessos do grupo que mais músicas dedicou ao S. João do Porto. Amanhã, dia do Santo Popular e feriado municipal, há concertos a partir das 17h00, nos Aliados, com a Banda Sinfónica Portuguesa e a participação especial do Quarteto de Clarinetes de Lisboa. Do programa constam as atuações das orquestras La Paconchita e Libertadores.



Os festejos de S. João começaram, ontem, com as habituais rusgas, realizadas por sete grupos representantes de várias coletividades da cidade, na Praça Humberto Delgado.