Porto de Sines realiza exercício pioneiro com Gás Natural

Numa operação que envolveu a REN Atlântico e a APS - Administração dos Portos de Sines e do Algarve, foi realizado esta segunda-feira o primeiro treino prático com fogo real de Gás Natural Liquefeito (GNL) no Porto de Sines.

Fonte da APS, explicou que "durante o treino foram inflamados cerca de três metros cúbicos de gás natural liquefeito, em obstáculo do tipo "pool fire", correspondentes a cerca de 1800 metros cúbicos de gás natural na sua forma gasosa, o que permitiu treinar técnicas de contenção e dispersão de pluma, controlo de vaporização e extinção de incêndio".

O projeto de estabelecer um parque de treinos específico para este produto tem vindo a ser trabalhado entre a autoridade portuária e a concessionária, com o intuito de "treinar os first responders de ambas as entidades em ocorrências que envolvam derrames e inflamação de GNL, culminando agora na realização de um exercício que antes não era possível na Península Ibérica" acrescentou a mesma fonte.

Este tipo de exercícios, "são essenciais para manter um adequado nível de treino das equipas de segurança e proteção, no âmbito do Plano de Emergência do Porto de Sines, garantindo uma pronta resposta a eventuais situações de emergência".

Recorde-se que no Porto de Sines está localizado o único terminal de gás natural do país, que atualmente é responsável pelo fornecimento de cerca de 90% das necessidades nacionais, assumindo-se como uma alternativa bastante viável ao gasoduto terrestre, que liga a Argélia ao velho continente.