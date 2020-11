Porto e Arouca recebem dois ‘Óscares’ do turismo

A cidade do Porto e a vila de Arouca ficam com novos motivos para sorrir no meio desta pandemia da Covid-19. Foram divulgados os distinguidos na Europa pelos ‘World Travel Awards’, conhecidos como ‘Óscares’ do turismo, e dois prémios saíram diretos para o Norte do País.Desde logo, o Porto venceu na categoria de ‘Escapadela Urbana’, superando a concorrência de 13 grandes cidades, incluindo Lisboa, Amesterdão, Roma, Londres e Paris. "É uma conquista que realça os atrativos da cidade e adquire um especial significado no contexto complicado que a indústria do turismo atravessa em todo o Mundo", saliente a Câmara do Porto.A Invicta está igualmente nomeada na mesma categoria para os prémios mundiais, que serão conhecidos no próximo dia 27 de novembro, num evento marcado para Moscovo.Já os Passadiços do Paiva receberam o primeiro lugar de ‘Atração Turística de Aventura’, reforçando a notoriedade que o projeto tem atingido e que tem sido sobejamente reconhecida pelos mesmos prémios em edições anteriores. Em 2016 e 2017, os Passadiços do Paiva venceram o ‘Projeto Turístico Mais Inovador da Europa’ e, no ano passado, o galardão de ‘Turismo Aventura’."É a prova de confiança na nossa região e que nos mantém motivados a trabalhar na promoção de um território que tem, de facto, uma diversidade de atrativos única", considera Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.Refira-se que Portugal recebe, nesta edição, um total de 21 distinções, incluindo a de ‘Melhor Destino da Europa’ na categoria de países, que vence pelo quarto ano consecutivo.