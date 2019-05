Porto nomeia esta sexta-feira administração da Metro

O nome para a presidência da administração da Metro do Porto - lugar deixado vago quando Jorge Delgado saiu para a Secretaria de Estado das Infraestruturas, em fevereiro - só será divulgado pelo Governo na próxima semana.Mas já amanhã, o Conselho Metropolitano do Porto indicará as nomeações que lhe competem: Marco Martins, presidente da Câmara de Gondomar, e Silva Tiago, autarca da Maia, mantêm-se como administradores não executivos. E Cristina Pimentel, vereadora dos Transportes no Porto, substitui Gonçalo Gonçalves, ex-vereador da Mobilidade, com igual cargo.Os seis lugares do conselho de administração da Metro ficarão preenchidos com Pedro Azeredo Lopes - que deverá manter--se como administrador da área financeira - e mais um vogal, a indicar pelo Governo.Ao que oconseguiu apurar, a presidência da assembleia geral da Metro do Porto deverá ser entregue a Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos.Aquele órgão da empresa que gere o metropolitano foi liderado por Guilherme Pinto, o edil matosinhense, que morreu em janeiro de 2017, e passou para Eduardo Pinheiro, que assumiu então a autarquia. O posto mantém-se, assim, entregue ao município de Matosinhos.A nomeação para a presidência da administração - indicada pelo ministro João Pedro Matos Fernandes - tem que ser analisada pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública.Deverá ser conhecida apenas na assembleia geral da Metro do Porto, convocada para sexta-feira da próxima semana, na qual serão eleitos os órgãos sociais para o triénio 2019-2021.