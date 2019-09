Pousada da Juventude de Braga abre até final de outubro

A abertura oficial está prevista para o final do mês de outubro, mas as reservas para a utilização da Pousada da Juventude de Braga já podem ser feitas através da internet. Ontem, o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, visitou as obras, que estão em fase final.O Centro de Juventude de Braga, como passará a designar-se após a abertura, está a ser alvo de obras de requalificação no valor de 1,4 milhões de euros e terá capacidade para mais de uma centena de utentes.Além da rejuvenescida Pousada da Juventude, na Rua de Santa Margarida, o centro manterá os mesmos serviços de apoio já antes instalados no edifício: os serviços descentrados do Instituto Português do Desporto e da Juventude, a Agência Nacional Erasmus +, Juventude em Acção e a Loja Ponto JÁ.Na visita que fez ao local, Ricardo Rio sublinhou que o espaço terá "excecionais condições de acolhimento". "Estamos na fase dos últimos retoques no sentido de abrir portas até final do mês de outubro e estamos já a aceitar reservas. As várias associações e instituições de Braga que tiverem projetos nacionais ou internacionais que necessitem de apoio do ponto de vista do acolhimento poderão socorrer-se deste espaço", adiantou o edil.A exploração e dinamização do equipamento são da responsabilidade da InvestBraga, empresa municipal vocacionada para a dinamização económica. Carlos Silva, administrador da InvestBraga, afirmou que este será um espaço de experiências."Mais do que um espaço para dormir, este será um Centro de Juventude que irá criar dinâmicas interessantes para os jovens", destacou.