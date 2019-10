Povo de Abrantes unido em vigília contra decisão de bispo de Portalegre e Castelo Branco

O bispo de Portalegre e Castelo Branco, D. Antonino Dias, foi este domingo acusado de "prepotência" e de tomar decisões "acima da lei" por ter afastado das paróquias de São João e de São Vicente, em Abrantes, o cónego José da Graça, que foi condenado por burla e falsificação de documentos pelo Tribunal de Santarém. A acusação ao bispo é de um grupo numeroso de paroquianos, que se uniu numa vigília no adro da igreja onde estava a ser apresentado o novo sacerdote."O senhor bispo está numa perseguição brutal ao senhor cónego José da Graça", disse Domingos Chambel, porta-voz do Movimento Social de Apoio e Reconhecimento ao Cónego José da Graça (MOSAR-CJG), frisando que Antonino Dias "tem uma interpretação de quero, posso e mando, de prepotência", ao tomar decisões "acima da lei, em vez de seguir o supremo interesse da população".A vigília de apoio ao cónego José da Graça decorreu no adro da igreja de São Vicente ao final da tarde de ontem, ao mesmo tempo que decorria a missa de apresentação do novo sacerdote, que foi nomeado administrador paroquial pelo bispo de Portalegre-Castelo Branco. O padre António Martins Castanheira não pode assumir o cargo de pároco enquanto se mantém o diferendo, mas desempenha todas as funções.O cónego José da Graça não aceitou a sua transferência para a Sé de Portalegre e recorreu para Roma da decisão do bispo.D. Antonino Dias quis afastar o cónego das duas paróquias, na sequência da condenação a cinco anos de prisão, pena suspensa, por ter lesado o Estado em 200 mil euros, através de um centro paroquial que dirigia.