Povo ganha acesso a rio cortado por milionário em Mértola

A discórdia entre a população de Corte Sines, Mértola, e a Sociedade Agrícola da Brava (SAB) arrasta-se desde 1993. Nesse ano, os habitantes da pequena aldeia foram impedidos, pelo dono da Herdade da Brava, de utilizar a única estrada que dá acesso ao rio Guadiana e que passa pelo interior da propriedade.Na altura, João Pereira Coutinho, antigo proprietário da SAG (e que chegou a ser, em 2008, o quinto homem mais rico do País), justificou a decisão de fechar a estrada alegando que queria instalar uma reserva de caça e garantir o sossego dos animais."Esta população nunca fez mal nem prejudicou ninguém. Somos alguns parvos para ir desassossegar os animais?", questiona António Valadas, habitante de Corte Sines."Desde há muitas décadas" que a estrada de terra batida que passa pelo interior da herdade sempre foi utilizada por quem que gostava de ir pescar ou passar o tempo junto às margens do Guadiana. Em 1998, a Câmara de Mértola quis melhorar o caminho, mas a empresa proprietária da Herdade da Brava colocou uma ação à câmara por ter "invadido" propriedade privada. O Tribunal de Beja deu-lhe razão.A população não ficou de braços cruzados e, através de uma ação popular junto do Tribunal da Relação de Évora (TRE), provou que a estrada é utilizada há séculos. No acórdão publicado no passado dia 5, o TRE declarou que a estrada é pública.A SAB está obrigada a retirar vários portões. Odeslocou-se esta quinta-feira à Herdade da Brava para tentar uma reação do proprietário, sem sucesso. João Pereira Coutinho poderá recorrer para o Supremo ou para o Tribunal Constitucional.