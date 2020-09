Povo vai decidir sobre carros na ponte romana em Chaves

Realiza-se neste domingo, dia 13, em Chaves, um referendo sobre a reabertura ao trânsito da ponte romana, pedonal desde 2008 e que está classificada como monumento nacional.

O referendo terá uma única pergunta Concorda com a reabertura da ponte romana ao trânsito de veículos automóveis, num único sentido?. Cabe aos eleitores flavienses responderem sim ou não.

O relatório sobre a ponte romana de Chaves, disponível no site da autarquia flaviense, revela não serem evidentes consequências estruturais relevantes da circulação automóvel, mas considera que a a atual utilização pedonal é a ideal. O relatório refere também que a ponte já foi utilizada como via rodoviária e não são evidentes consequências estruturais relevantes que resultem desta situação.

A realização do referendo surge na sequência do compromisso na campanha eleitoral de 2017, explica o presidente da câmara, Nuno Vaz, que não se irá pronunciar sobre a sua intenção de voto - para não influenciar nenhuma das decisões. O autarca apela à participação dos cidadãos de todo o concelho. É fundamental que as pessoas participem, de forma informada, realça. O referendo é um momento cívico importante e único no concelho e que poderá abrir oportunidade para mais referendos sobre outras matérias, concluiu.



Caneta própria e máscara

Os eleitores devem utilizar caneta própria, usar máscara e desinfetar as mãos antes e depois de saírem. Para saberem o local de voto, os eleitores devem enviar SMS para 3838 com mensagem RE (espaço) número CC ou BI (espaço) data de nascimento (AAAAMMDD) - ano mês dia, tudo junto. Podem também recorrer ao portal do recenseamento, à aplicação MAI Mobile ou à junta de freguesia.