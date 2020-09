Povo vota ‘não’ e trava carros em ponte histórica de Chaves

O ‘Não’ venceu o referendo em Chaves com 85,3% dos votos. Apenas 14,79% disseram ‘sim’. A Ponte de Trajano, que começou a ser construída no século I, vai manter-se como está desde 2008 - sem carros. Este foi o primeiro referendo local realizado no concelho e o sexto da histórica da democracia portuguesa."Encerra-se em definitivo uma questão que sucessivamente vinha sendo colocada na discussão a cada eleição autárquica, que está hoje assente, decidida e resolvida", reagiu Nuno Vaz, autarca flaviense, que considera que se corrigiu um "erro democrático e histórico", que foi ter fechado a ponte ao trânsito sem auscultar a população. No boletim, os votantes respondiam à pergunta "Concorda com a reabertura da Ponte Romana de Chaves ao trânsito de veículos automóveis ligeiros, num único sentido?". "A ponte é um dos ex-líbris da cidade e penso que não deve ter trânsito", considera Porfírio Gomes, um dos eleitores que foi às urnas. Elisabete Sousa concorda:"Sem carros todos podem apreciar a ponte, que é tão bonita e característica. E os turistas tirar as suas fotografias".Esta foi também a primeira ida às urnas em contexto de pandemia. Aníbal Campo Grande votou na Escola Fernão Magalhães:"Tive de usar máscara, gel desinfetante e trouxe a minha caneta", explicou aodepois de exercer o direito ao voto. Para o edil Nuno Vaz, foi um teste superado:"Está assente que é possível, em condições pensadas e planeadas, realizar atos eleitorais".Para este referendo estavam inscritas 43 480. Votaram 5250, sendo que a abstenção rondou os 88% por cento.